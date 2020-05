Stiri pe aceeasi tema

- Peste 230 de medici din linia intai (ATI, boli infectioase, pneumologi), din care 70 din diaspora, s-au alaturat, pana in prezent, proiectului Reteaua de Solidaritate. Zeci de ghiduri medicale si protocoale din intreaga lume au fost incluse in biblioteca de resurse, multe dintre ele fiind puse la dispozitia…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat ca isi suspenda rutele intre Romania si Marea Britanie, Elvetia si Olanda, incepand cu data de 5 aprilie pana pe 18 aprilie inclusiv, iar masurile sunt cauzate de noile restrictii impuse de autoritati. Totodata, ca urmare a restrictiilor din Romania, dar…

- Compania Wizz Air nu va mai opera zborurui spre Marea Britanie, Elveția și Olanda, din data de 5 aprilie și pâna pe 18 aprilie inclusiv, ca urmare a noilor restricții de calatorie impuse de autoritațile române, în cadrul eforturilor de limitare a pandemiei Covid-19. Totodata,…

- Dupa ce Spania a decis sa prelungeasca starea de urgența, autoritatile din Grecia au anuntat sambata prelungirea cu trei saptamani, pana la 27 aprilie, a masurilor de izolare in vigoare in tara, relateaza AFP, scrie Agerpres. ''Ne asteapta saptamani dificile. Daca relaxam eforturile, virusul ne va…

- Paisprezece tari membre ale Uniunii Europene au avertizat joi impotriva incalcarii statului de drept in blocul comunitar pe motivul luptei impotriva pandemiei de COVID-19, intr-un moment in care premierul ungar Viktor Orban si-a acordat puteri aproape nelimitate in cadrul starii de urgenta, relateaza…

- UE marcheaza 25 de ani de la crearea spatiului de libera circulație Schengen cu frontierele inchise de coronavirus: “COVID-19 are un impact distructiv major asupra mobilitatii europene" Uniunea Europeana a marcat joi 25 de ani de la crearea Spatiului Schengen de libera circulatie pe continent…

- "Trebuie sa lucram la un instrument de debitare comun emis de o institutie europeana pentru a ridica fonduri pe piata, in favoarea tuturor statelor membre, pentru a face fata pagubelor cauzate de coronavirus", au subliniat liderii intr-o scrisoare adresata miercuri presedintelui Consiliului European,…

- Serbia a interzis duminica intrarea pe teritoriul sau a cetatenilor straini care vin din tarile cele mai afectate de noul coronavirus, confirmand determinarea tarilor din Balcani de a se baricada impotriva pandemiei, relateaza AFP. Guvernul sarb a precizat ca masura ii priveste pe strainii…