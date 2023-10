Atenție! Escrocii se folosesc de Poliție și Interpol pe internet ca să obțină bani Poliția Romana trage un semnal de alarma cu privire la inmulțirea fraudelor online. Tot mai mulți oameni ajung victimele escrocilor, in unele cazuri aceștia folosindu-se inclusiv de numele unor instituții puternice pentru a face rost de bani. Ca sa determine victimele sa plateasca, infractorii cibernetici folosesc inclusiv numele Poliției Romane ori chiar pe cel al Interpolului. Cum funcționeaza ultima schema de frauda online. In numele unor instituții publice de aplicare a legii, acești escroci trimit victimelor adrese ce par oficial prin care le inștiințeaza ca sunt citate intr-un dosar de pornografie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avertisment din partea Poliției Romane privind o noua frauda online prin care atacatorii folosesc numele unei instituții ori al Interpolului pentru a crea panica și a-i determina pe oameni sa trimita bani.

- Conform celor mai recente avertismente, escroci se prezinta drept angajați ai Poliției Romane sau ai Interpol. Autoritațile avertizeaza cetațenii sa fie mai precauți in activitatea lor online și sa nu furnizeze informații personale cu ușurința, astfel incat sa evite caderea in capcana escrocilor. In…

- Sambata, purtatorul de cuvant al Poliției Romane, Georgian Dragan, a avertizat cu privire la o noua forma de inșelaciune care are loc in Romania. Escrocii trimit e-mailuri in care informeaza persoanele ca sunt investigate de Interpol sau de Poliția Romana pentru presupuse infracțiuni și le cer sa plateasca…

- Opt din 10 (83%) consumatori din Romania au observat o amplificare a fraudelor online si a scam-urilor, care fie i-au vizat in mod direct, fie au vizat prieteni sau cunoscuti sau ambele variante, informeaza Revolut. Revolut a anuntat marti lansarea unui nou modul educativ creat pentru a creste preventia…

- Rudele barbatului din Gura Portiței, care și-a ucis soția apoi s-a sinucis, fac dezvaluiri cutremuratoare. Oamenii spun ca se asteptau la finalul tragic, pentru ca barbatul ar fi planuit totul, dupa ce ar fi fost diagnosticat cu o boala incurabila, informeaza Antena 3. Din datele adunate pana la acest…

- „Pe rețelele de socializare circula o noua metoda de fraudare foarte ingenioasa care promite caștiguri rapide și substanțiale", a transmis BRD. Escrocii promoveaza acest de gen caștiguri prin achiziția de diferite monede virtuale sau acțiuni la companii binecunoscute, ba chiar se folosesc de identitatea…

- Un numar de 20 de site-uri care vindeau droguri au fost restricționate, anunța Poliția Romana, aceasta fiind o premiera pentru Europa. Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din cadrul Poliției Romane, impreuna cu DIICOT, au reușit sa destructureze 28 de grupuri infracționale organizate,…