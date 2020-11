Stiri pe aceeasi tema

- Zone din patru judete se vor afla sub o avertizare nowcasting Cod galben de ceata si burnita, in urmatoarele ore, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).Prognoza de specialitate arata ca, pana la ora 21:00, in judetele Alba (zona joasa), Mures (zona joasa), Harghita (zona…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, mai multe avertizari de ceata si vizibilitate redusa in judetele din Regiunea Centru, inclusiv județul Brașov. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10.00, in zona joasa a judetelor Alba, Brasov, Covasna, Mures, Harghita și Sibiu…

- Aproape toata tara se afla sub Cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa, inclusiv județul Brașov. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 11:00, in mai multe localitați din judetul Brasov se va semnala ceata care reduce vizibilitatea, local, sub 200 de metri si, izolat,…

- Ziarul Unirea COD GALBEN de CEAȚA in Alba și alte 22 de județe. Vizibilitate redusa sub 100 de metri și pe autostrada A10 Sebeș-Turda Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, mai multe atenționari Cod galben de ceața in Alba și alte 22 de județe. Ceața incurca traficul și pe autostrada A10…

- COD GALBEN, valabil de la ora 6:00 pana la ora 9:00 In zona : Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrau, Sandominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsangeorgiu, Sarmaș, Frumoasa, Lazarea, Sansimion, Carța, Siculeni, Mihaileni, Tomești, Galauțaș, Ciceu, Sanmartin,…

- Cod GALBEN, valabil de la ora 8:00 pana la ora 9:00 In zona : Județul Constanta;Județul Tulcea; Se vor semnala : - local ceața care reduce vizibilitatea sub 200 m Cod GALBEN, valabil de la ora 8:00 pana la ora 9:00 In zona : Județul Braila: Marașu, Berteștii de Jos,…

- Elevii care incep școala saptamana viitoare așteapta 250.000 de tablete promise de Guvern, dar vor primi doar 82,826. Caștigatorul licitație este operatorul Orange Romania, iar licitația nu a fost contestata. Șefa Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC), Cornelia Nagy, a declarat pentru…

- Cornelia Nagy, șefa Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC), a anuntat ca firma Orange este caștigatoarea licitației pentru 3 loturi care au impreuna 82.826 de tablete. „Suntem in perioada de 11 zile cand se pot depune contestații, daca nu vor fi contestații, atunci pe 8 septembrie…