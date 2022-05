Atenție! Circulație închisă timp de o lună pe A1, în Pitești Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, din 7 mai pana pe 3 iunie, pentru efectuarea unor lucrari de reparație și inlocuire efectuate la rosturile de dilatație, este inchisa circulația pe calea 1 (sens București – Pitești) a Autostrazii A1, intre kilometrii 108+500 metri – 115, in zona municipiului Pitești, județul Argeș. Traficul se desfașoara pe calea 2, pe cate o banda pentru fiecare direcție. ”Recomandam conducatorilor auto sa reduca viteza in zona lucrarilor, sa se asigure și sa semnalizeze din timp intenția de schimbare a benzii de circulație”, transmite… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca astazi, 29 martie, pana la ora 14:00, pe sensul catre Pitești al autostrazii A1 București-Pitești, la km. 109, in Pitești, banda numarul 1 este restricționata pentru reparația parții carosabile. ”Recomandam conducatorilor…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, astazi, 11 aprilie, pana la ora 18.00, se vor efectua lucrari de reparații asfaltice pe DN 7 Pitești – Ramnicu Valcea, intre kilometrii 134 – 136, in localitatea Draganu, județul Argeș. Circulația rutiera se desfașoara pe…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in urma coliziunii cu un autotren, o autoutilitara s a rasturnat pe carosabil, pe Autostrada A1 pe sensul Pitesti catre Bucuresti, ocupand banda a doua, la kilometrul 106, in zona localitatii Catanele, judetul Arges. In urma…

- Pompierii intervin la un accident rutier produs pe A1, in zona km 105, sensul spre București. Forțe și mijloace alocate: un echipaj cu o autospeciala de intervenție și un echipaj cu ambulanța SMURD, alaturi de un echipaj SAJ. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca astazi, 24 martie, pana la ora 15:00, pe sensul catre Pitești al autostrazii A1 București-Pitești, pe tronsonul kilometric 78 – 80, localitatea Petrești, județul Dambovița, banda numarul 1 este restricționata pentru reparația…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in perioada 11 martie 2022, ora 23.00 – 15 martie 2022, ora 23.00, pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata circulatia autovehiculelor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone. Excepție la aceasta perioada vor face nopțile…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul de mers catre Capitala al Autostrazii A2 Bucuresti Constanta, intre kilometrii 30 24, banda nr. 1 va fi restrictionata.Masura a fost luata pentru efectuarea de lucrari de reparatie asupra carosabilului. Traficul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, in intervalul orar 08.00 ndash; 12.00, pentru efectuarea unor lucrari de inlocuire a parapetelui median, circulatia va fi restrictionata pe a doua banda, intre kilometrii 18 si 17 500 metri, pe Autostrada A2 pe sensul…