Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența vine cu un șir de recomandari pentru cetațenii Republicii Moldova in ajun de sarbatoarea creștina ortodoxa de stil vechi Boboteaza. Atenționarile salvatorilor sint in contextul tradiției de scufundare in apele bazinelor acvatice. Potrivit IGSU scaldatul…

- CHIȘINAU 3 ian - Sputnik. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, un incendiu puternic s-a produs intr-o casa de locuit situata pe strada Sfanta Vineri din municipiul Chișinau. © Photo : Facebook / IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, RomaniaVIDEO…

- CHIȘINAU 28 dec - Sputnik. Pomul de Craciun este cel care aduce o atmosfera deosebita in casele oamenilor, de aceea toți incearca sa-l impodobeasca cu diverse jucarii și luminițe, astfel ca sa aduca feeria sarbatorilor in locuințele fiecaruia. In acest context, salvatorii de la Inspectoratul General…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a prezentat, luni, raportul intocmit dupa controalele din sectiile ATI. Din 17.11.2020, echipele mixte de specialisti ai inspectoratelor pentru situatii de urgenta, DSP si/sau ISCIR au derulat 292 controale de prevenire la sectiile ATI din cadrul unitatilor…

- De lucrari se va ocupa firma Info Serviceamp;Computers, din Bucuresti, care si a adjudecat contractul. Lucrarile sunt necesare "in vederea obtinerii autorizatiei de functionareldquo; de la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Actionarul majoritar al firmei este cetateanul libanez Wael Cherry,…

- CHIȘINAU, 27 oct – Sputnik. Un copil de numai șase ani a fost transportat aseara de la un spital din Chișinau la București. Copilul avea nevoie de intervenție chirurgicala de urgența majora, informeaza Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. Pentru transferul pacientului a fost nevoie…

- Satul Palazu Mic, din comunca Mihail Kogalniceanu, județul Constanța, a fost acoperit, luni dimineața, de un strat de grindina care a atins și un metru grosime, informeaza intr-un comunicat Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. Nasui (USR): 3,36 miliarde de lei au fost platite in perioada…

- Doua secții de votare din R. Moldova vor fi amplasate in corturi speciale, puse la dispoziție de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. Decizia vine dupa ce autoritațile au stabilit ca localurile, unde inițial urmau sa fie deschise secțiile de votare, nu intrunesc condițiile necesare de securitate…