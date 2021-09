Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Daca esti priceput in tainele Adobe InDesign, te asteptam. Daca nu te pricepi, inveti cu noi! Responsabilitați: Abilitați de operare a calculatorului: Tehnoredactare computerizata, utilizand programul Adobe InDesign și prelucrarea/optimizarea imaginilor folosind Adobe Photoshop. Oferim tot…

- Avertisment pentru posesorii de carduri ING, venit din partea CERT-RO. Organizația și Banca ING atrag atenția asupra faptului ca „tot mai multe persoane semnaleaza o campanie de phishing in care este folosita identitatea vizuala a bancii ING, inițiatorii campaniei copiind elementele de brand pentru…

- Avertismentul vizeaza toate cele 194 de tari membre ale Interpol.Pana in prezent, agentia a inregistrat aproximativ 60 de cazuri in 40 de tari. Infractorii cibernetici au contactat in special angajați din spitale și din ministerele Sanatații, oferind vaccinuri COVID-19 care au fost aprobate pentru distribuire…

- Infractorii cibernetici au inceput sa foloseasca, din al doilea trimestru a anului, mai multe metode de inselaciune prin intermediul aplicatiei WhatsApp, potrivit unei analize publicate luni de compania de securitate cibernetica Kaspersky. Unul dintre noile trucuri ale infractorilor cibernetici este…

- E clar pentru toata lumea ca internetul a devenit foarte atractiv pentru infractorii cibernetici, care se folosesc de metode ingenioase și promisiuni in scopul de a obține bani sau informații financiare valoroase de la fiecare dintre noi. Mai ales de la cei care nu se pricep prea bine la ceea ce inseamna…

- CERT-RO: ALERTA privind unele notificari primite pe Facebook. Cum acționeaza atacatorii CERT-RO: ALERTA privind unele notificari primite pe Facebook. Cum acționeaza atacatorii Un nou semnal de alarma este tras de catre CERT-RO, cu privire la fraudele care se pot produce in mediul online, in special…

- Specialistii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) atentioneaza asupra unor probleme pe care le pot intampina utilizatorii de Internet in momentul in care primesc notificari pe canalele de social media. ‘Atentie la notificarile primite pe social media. Verificati…