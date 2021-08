Stiri pe aceeasi tema

- Agenții de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului au descoperit aproape 350 de operatori economici din 450 controlați, care nu respectau condițiile de depozitare pentru apa plata, bauturile racoritoare și sucuri. Aceștia au gasit zeci de paleți cu pet-uri cu apa și suc ținute in soare,…

- Pentru a-ți proteja pielea de razele daunatoare ale soarelui trebuie sa alegi o crema de protecție solara adecvata. Totodata, un alt lucru foarte important este modul de aplicare al cremei de protecție solara. Afla daca ai folosit pâna…

- Alimentele pastrate in condiții necorespunzatoare in zilele caniculare pot fi un pericol pentru sanatate. Avertismentul vine din partea Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC) care va face in perioada urmatoare o serie de controale la unitațile de alimentație publica. Se va verifica…

- Prima reprezentativa a Romaniei pare ca nu poate ieși din aceasta serie a rezultatelor rușinoase, astfel ca eșecurile cu Georgia și Anglia au fost doar o prelungire a agoniei din partida cu Armenia. Intrați pe teren cu optimism și cu dorința de a demonstra ca infrangerea de la Erevan a fost doar un…

- O eclipsa partiala de Soare, cu acoperire foarte mica a discului solar, se va produce vineri, fenomenul fiind vizibil doar in jumatatea nordica a tarii, transmite Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu". Puteți vedea imaginile in direct, mai jos: Iata imagini capturate și din alte țari cu eclipsa…

- Un fenomen astronomic deosebit se petrece astazi. Este vorba despre eclipsa de Soare, ce poate fi observata ca o eclipsa parțiala, in jumatatea de nord a Romaniei. De la Alba Iulia, acoperirea discului Soarelui este de 0,1-0,3%. Fenomenul poate fi observat astfel: marginea Lunii va atinge discul Soarelui.…

- Garanția pentru sticlele din plastic pe care Ministerul Mediului o va propune va fi de 50 de bani per sticla, indiferent de marimea acesteia, daca respectivul ambalaj este de pana in 3 litri. Cine aduna 10 sticle are 5 lei, a aratat ministrul Tanczos Barna, marți seara, la Digi24 . „Poate sa fie un…