- Cel putin doua persoane au fost ucise si alte patru ranite, marti, in urma exploziei unei bombe intr-o piata aglomerata din Bagdad, a anuntat politia locala, transmite Reuters. Explozia s-a produs in cartierul Sadr City, un bastion al clericului siit nationalist Moqtada al-Sadr, al carui bloc a castigat…

- Un atac cu o mașina-capcana asupra unei patrule militare, in Mali, s-a soldat cu moartea a doi civili și ranirea a opt militari francezi. Armata franceza a anuntat ca civili au fost ucisi intr-un atac in orasul Gao din nordul Mali si ca evalueaza starea unei patrule franceze care a fost atacata. Purtatorul…

- Atacul s-a produs marti dimineata, catre ora 04:00. O camioneta a intrat in fatada redactiei cotidianului De Telegraaf care isi are sediul la Amsterdam. Potrivit aceleiasi surse, dupa impactul cu zidul, masina a luat foc. Incendiul a fost stins imediat si nicio persoana nu a fost ranita. Toate…

- 16 persoane au fost ucise, iar alte 38 ranite – majoritatea civili – marți – in explozia unei camionete-capcana pe care fortele de ordine incercau sa o dezamorseze, potrivit unui bilant prezentat de autoritati si surse spitalicesti, relateaza AFP, citat de romaniatv.net. ”Ultimele date disponibile…

