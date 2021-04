Ateneul Național Iași: Expoziție retrospectivă – Gheorghe Maftei Marți, 13 aprilie 2021, de la ora 17.00, la Ateneul Național din Iași va avea loc vernisajul expoziției de pictura „Gheorghe Maftei – Retrospectiva”, curator dr. Maria Bilașevschi, critic de arta. Artistul Gheorghe Maftei, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania – Filiala Iași, implinește, maine, 13 aprilie, frumoasa varsta de 86 de ani și va fi sarbatorit la Ateneul Național din Iași printr-o expoziție de pictura intitulata „Retrospectiva”. Cele peste 100 de lucrari semnate de Gheorghe Maftei, realizate pe parcursul a 53 de ani din prolifica activitate artistica a autorului, vor fi… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

