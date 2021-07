Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a trambițat vreo trei luni de zile ca viitorul guvernator al Deltei Dunarii va fi desemnat in urma unui “casting”, la care au participat 36 de concurenți, in sfarșit, USR PLUS a anunțat ieri ca alesul este un personaj garantat de …PSD. USR PLUS a propus-o pe Atena-Adriana Groza (51 de ani) din…

- Atena Groza (sursa foto: arhiva personala) USR PLUS a propus-o pe Atena-Adriana Groza (51 de ani) pentru funcția de guvernator al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunarii (ARBDD), potrivit unui comunicat de presa citat de G4Media . Atena-Adriana Groza are o experiența de peste 20 de ani in…

- Atena-Adriana Groza este in prezent secretar general si expert-cheie in conservarea biodiversitatii in cadrul Asociatiei Pentru Dezvoltare Durabila Dakia, Bucuresti, care asigura administrarea ariilor naturale protejate din Podisul Nord Dobrogean.USR PLUS mentioneaza ca aceasta si-a inceput cariera…

- USR PLUS a ales-o pe Atena-Adriana Groza, in urma procesului de selectie, ca propunere pentru functia de guvernator al Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD). Conform unui comunicat USR PLUS remis joi, Atena-Adriana Groza are o experienta de peste 20 de ani in conservarea biodiversitatii,…

