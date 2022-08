Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Blinken (foto) a tinut pe 26 mai, la Universitatea George Washington, in cadrul „Asia Society”, un amplu discurs despre politica Statelor Unite al Americii fata de China (video aici si textul aici).

- Statele Unite ''nu vor permite'' Chinei sa izoleze Taiwanul, a declarat vineri presedinta Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, in cursul unei conferinte de presa la Tokyo, dupa o vizita in Taiwan care a provocat furia Chinei, transmite AFP, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, spune ca Beijingul nu poate impiedica liderii lumii sa mearga in Taiwan. Declarația a fost facuta dupa vizita sa la Taipei, care a starnit reactii furioase din partea Chinei, relateaza The Guardian.

- Exercitiile militare lansate de China in vecinatatea Taiwanului in contextul vizitei presedintei Camerei Reprezentantilor SUA, Nancy Pelosi, ameninta porturile-cheie si zonele urbane de pe insula, a reactionat miercuri Ministerul taiwanez al Apararii, care a promis totodata o aparare „consolidata” si…

- Președintele Camerei Reprezentanților SUA, Nancy Pelosi, este de așteptat sa viziteze Taiwan ca parte a turneului sau in Asia, potrivit unui inalt oficial din guvernul taiwanez și al unui oficial american, in ciuda avertismentelor militare din partea Chinei, potrivit CNN. Vizita nu se afla in prezent…

- In cadrul unei ceremonii desfașurate la Shanghai, China și-a lansat cel de-al treilea portavion. In prezent, este cel mai avansat portavion al țarii, capabil sa concureze cu marina SUA. Vineri, China și-a lansat cel de-al treilea portavion pe un șantier naval din Shanghai, in cadrul unei ceremonii „scurte,…

- Ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, va purta luni, 30 mai, discuții cu inalți oficiali din zece țari din Pacific, o ofensiva diplomatica care provoaca ingrijorare in Occident. Dorința Beijingului de a intensifica cooperarea diplomatica, economica și politica cu țarile din regiune va fi in centrul…

- Ultimele zile au adus tensiuni in relațiile dintre China și Statele Unite ale Americii. In principal, acestea se focuseaza pe posibila intenție a Chinei de a ocupa, prin forța, Taiwanul. Din 1949, relațiile dintre SUA și China au evoluat de la o situație tensionata la o combinație complexa de intensificare…