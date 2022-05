Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 400 de m.c. de material lemnos confiscati si 63 de sancțiuni contravenționale in valoare de peste 129.000 de lei au aplicat polițiștii de ordine publica, in urma unor controale pe linia prevenirii si combaterii ilegalitaților ce se pot comite in domeniul silviculturii, pe raza judetului…

- Aproape 1.000 de ateliere de reparații din toata țara au fost controlate de inspectorii Registrului Auto Roman in ultimele trei luni, in cadrul unor acțiuni. Sancțiunile au depașit un milion de lei. Inspectorii noștri au gasit neconformitați legate de: – efectuarea de activitati de reparatii fara autorizație…

- Politistii rutieri bacauani au intensificat actiunile in trafic, pe principalele artere din judet, in scopul reducerii riscului rutier. 56 de permise de conducere au fost reținute și retrase 13 certificate de inmatrciulare. Totodata, au fost aplicate 387 de sancțiuni contravenționale. Sub coordonarea…

- Peste 345 de sancțiuni contravenționale aplicate de polițiștii locali in doar o saptamana de acțiuni, pentru nerespectarea legislației in vigoare privind opririle, stationarile si parcarile neregulamentare, valoarea totala a acestor amenzi fiind de 63.100 lei. Polițiștii locali i-au taxat pe șoferii…

- Politistii bacauani au scos radarele pe drumurile publice din judet, pentru depistarea celor care depașesc viteza legala. S-au folosit echipamentele video de supraveghere a traficului rutier și de masurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor instalate pe autospeciale și cinemometrul portabil model…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Bacau impreuna cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice și reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial pentru controlul in Transportul Rutier Suceava, Registrului Auto Roman, Direcției Silvica Bacau, Oficiului…

- 65 de mari magazine din intreaga tara au fost controlate ieri de Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, care au descoperit mai multe nereguli. Inspectorii au dat amenzi care se ridica la peste 750.000 de lei și au inchis temporar sase magazine și mai multe raioane cu probleme.…