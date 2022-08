Stiri pe aceeasi tema

- Luna august aduce tinerii in prim-plan, la nivel mondial, prin celebrarea Zilei Internaționale a Tineretului. Pentru a marca acest eveniment in Anul European al Tineretului, Fundația Județeana pentru Tineret Timiș (FITT) organizeaza pe parcursul intregii luni Youth Summer Fest, un proiect internațional…

- Cea de-a treia ediție a Embargo Fest va avea loc in perioada 12-14 august, in apropiere de Timișoara, mai exact in locația Doua Dealuri care se afla intre Recaș și localitatea Herneacova. Goran Bregovic va fi prezent in fața publicului din Banat vineri, 12 august, alaturi de Wedding and Funeral Band,…

- Luna august promite numeroase activitați și evenimente pentru tinerii timișoreni. Marcand Anul European al Tineretului și, in special, luna in care se sarbatorește Ziua Internaționala a Tineretului, Fundația Județeana pentru Tineret Timiș (FITT) organizeaza Youth summer fest – un proiect de voluntariat…

- Luna iulie trezește spiritul activ al orașului prin acțiuni de ecologizare in cartierele din Timișoara, derulate de voluntari cu ajutorul Fundației Județene pentru Tineret Timiș (FITT). Proiectul „Timișoara verde” este co-finanțat prin Corpul European de Solidaritate și susținut de ADID Timiș (Asociația…

- Prima ediție a festivalului Take Off, desfașurata la sfarșitul saptamanii trecute la Aeroportul „Banat” din Caransebeș a avut parte de succes, organizatorii evenimentului anunțand faptul ca in cele trei zile de spectacole la fața locului au participat aproximativ zece mii de spectatori. Pe scena principala…

- Centenarul nasterii unuia dintre cei mai de seama artisti si intelectuali italieni ai secolului XX, Pier Paolo Pasolini, este celebrat de Muzeul National al Banatului (MNB), sambata, la Mansarda Bastionului Terezia din Timisoara, printr-o expozitie de fotografie si multimedia intitulata "O privire…