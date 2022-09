Stiri pe aceeasi tema

- ■ catalogul on line al bibliotecii insumeaza circa 18.500 de documente ■ in ultimii ani a crescut gradul de accesare de la distanta ■ Biblioteca Judeteana „G.T. Kirileanu“ Neamt a achizitionat, printr- un proiect finantat de Consiliul Judetean, un scaner profesional, Zeutschel OS 12002 C Advanced. Este…

- ■ lucrarile de pe simeze pot fi vazute pina la final acestei luni ■ pe data de 15 iulie, pictorul nascut la Agapia a implinit 68 de ani ■ Biblioteca Judeteana „G.T. Kirileanu“ Neamt a organizat, in Sala Cupola, expozitia de pictura „Terapie prin culoare“, cu lucrari realizate de Ioan Popei, care pot…

- ■ tabara se adreseaza unui numar de 40 de copii din invatamintul primar ■ activitatile au loc pina pe 28 iulie 2022, participarea fiind gratuita ■ Biblioteca Judeteana „G.T. Kirileanu“ Neamt organizeaza tabara de vara „Micii detectivi de nesteMATE“, bazata pe competente matematice in comunitatile care…

- ■ activitatile au loc de luni si pina joi, in intervalul orar 11:00 - 14:00 ■ vor fi 9 grupe de cel mult 15 copii, cu virste de 6 - 9 ani si 10 - 14 ani ■ Biblioteca Judeteana „G.T. Kirileanu“ organizeaza pina la inceputul toamnei calendaristice Biblioteca de Vacanta, in cadrul Sectiei de […] Articolul…

- ■ manifestarea are loc in perioada 4 - 15 iulie 2022, in Sala Cupola ■ lucrarii provin din mai multe colectii ■ expozitia este inclusa in Proiectul „Sa ne cunoastem istoria judetului prin memoria comunitatii. Oameni, locuri, fapte“ ■ Biblioteca Judeteana „G. T. Kirileanu“ Neamt organizeaza expozitia…

- ■ actiunea este organizata de Biblioteca Judeteana Neamt si are loc in perioada 4 iulie - 25 august 2022 ■ activitatile vor avea loc de doua ori pe saptamina, iar participarea este gratuita ■ Biblioteca Judeteana „G.T. Kirileanu“ Neamt organizeaza, la Filiala de Carte Straina, in cadrul Bibliotecii…

- ■ expozitia de arta decorativa poate fi vizitata pina la final de Ciresar ■ vernisajul are loc astazi, cu incepere de la ora 17:00 ■ Biblioteca Judeteana „G.T. Kirileanu“ Neamt gazduieste expozitia de arta decorativa semnata de Cristian Petrescu, pe simezele Salii Cupola. Vernisajul are loc astazi,…

- ■ manifestarea are loc pe 15 iunie, cu incepere de la ora 16:00 ■ intilnirea va fi moderata de managerul bibliotecii, Mihaela Mereuta ■ Biblioteca Judeteana „G.T. Kirileanu“ Neamt organizeaza o serata Eminescu, la 133 de ani de la trecerea poetului in eternitate. Manifestarea va avea loc pe 15 iunie…