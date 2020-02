Atacurile din Hanau sunt anchetate ca acţiuni teroriste cu motivaţie xenofobă Atacurile armate de miercuri seara din orasul german Hanau soldate cu noua morti si mai multi raniti sunt anchetate ca actiuni teroriste, a declarat joi ministrul de interne al landului Hessa, Peter Beuth. ''Pe baza a ceea ce stim acum, cu siguranta a existat un motiv xenofob", a spus el dupa o informare de presa, citat de agentia DPA. Parchetul federal insarcinat cu antiterorismul s-a autosesizat in ancheta si "dispune de elemente de sprijin pentru o motivatie xenofoba", a anuntat si un purtator de cuvant al Parchetului, conform AFP. Potrivit unor surse apropiate anchetei, o scrisoare-confesiune… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis condamna cu fermitate atacurile care au avut loc in Hanau. "Condamn cu fermitate atacurile violente asupra oamenilor inocenti care au avut loc in Hanau. Transmit condoleante celor care si-au pierdut rude si prieteni. Romania este solidara cu Germania", a scris seful statului,…

- Presedintele Klaus Iohannis condamna cu fermitate atacurile care au avut loc in Hanau."Condamn cu fermitate atacurile violente asupra oamenilor inocenti care au avut loc in Hanau. Transmit condoleante celor care si-au pierdut rude si prieteni. Romania este solidara cu Germania", a scris seful…

- Presedintele Klaus Iohannis condamna cu fermitate atacurile care au avut loc in Hanau. ‘Condamn cu fermitate atacurile violente asupra oamenilor inocenti care au avut loc in Hanau. Transmit condoleante celor care si-au pierdut rude si prieteni. Romania este solidara cu Germania‘, a scris seful statului,…

- UPDATE ora 9:20 - Bilanțul morților a crescut la 11, intre care și suspectul, plus o alta persoana, ale caror cadavre au fost gasite in aceasta dimineața, in locuința presupusului atacator. UPDATE ora 8:40 - In locuința atacatorului a mai fost gasita o persoana decedata. Autoritațile presupun ca tot…

- UPDATE ora 8:40 - In locuința atacatorului a mai fost gasita o persoana decedata. Autoritațile presupun ca tot barbatul care a declanșat atacurile din cele doua baruri ar fi facut și cea de-a noua crima, dupa care s-ar fi sinucis.UPDATE: Atacatorul a fost gasit, ulterior, mort in propria locuința. Cel…

- Cel putin opt persoane au fost ucise miercuri seara in doua incidente armate la Hanau, in apropiere de Frankfurt, a anuntat politia locala, relateaza dpa, AFP si Reuters. Autorul sau autorii atacurilor, care ar fi vizat baruri cu narghilea, conform presei locale, au fugit, a adaugat politia care ”a…

- O editura din Franta si-a prezentat scuze publice, dupa ce un manual de istorie care a aparut recent in librarii sugereaza ca atacurile de la 11 septembrie 2011 au fost probabil „orchestrate de catre CIA”, potrivit BBC News.

- Parchetul National Antiterorist din Franta a anuntat, vineri, trimiterea in judecata a 20 de persoane acuzate de implicare in atacurile teroriste comise la Paris pe 13 noiembrie 2015, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax.Paisprezece suspecti sunt in arest preventiv…