- SUA au amenintat gruparea Statul Islamic cu represalii in Afganistan dupa atentatul de joi din apropierea aeroportului din Kabul, in timp ce Pentagonul a declarat ca se asteapta la noi atacuri, relateaza AFP. "Daca putem descoperi cine are legaturi cu atacul, ne vom lansa in urmarirea…

- Mai multi militari americani au fost ucisi sau raniti in atentatul care a avut loc joi langa aeroportul din Kabul, a anuntat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, informeaza AFP. "Confirmam ca mai multi militari (americani) au fost ucisi in atentatul complex de la aeroportul din Kabul",…

- Ambasada SUA din Kabul le recomanda cetatenilor americani sa nu se deplaseze acum la aeroportul international Hamid Karzai, potrivit unei alerte de securitate transmise miercuri, relateaza Reuters și Agerpres. Cetatenii aflati la deja la poarta Abbey, la portile de est si de nord au primit recomandarea…

- Statele Unite și-au avertizat cetațenii care sunt blocați in continuare in Kabul sa evite deplasarile spre aeroportul din capitala afgana, ca urmare a unor noi ingrijorari legate de potențiale atacuri in zona puse la cale de filiala din Afganistan a Statului Islamic, scrie digi24.ro , cu referire la…

- Aproximativ 24 de diplomati americani din Afganistan au trimis luna trecuta o telegrama in care il avertizau pe secretarul de stat Antony Blinken in legatura cu riscul caderii capitalei Kabul in mana talibanilor in timp ce trupele americane se retrageau, transmite vineri Reuters citand informatiile…

- In total 12 oameni au fost ucisi pe si langa aeroportul din capitala afgana Kabul, potrivit talibanilor si unor oficiali ai NATO, de cand miscarea talibana a cucerit orasul, duminica, declansand panica printre persoanele ingrijorate care incearca sa plece din Afganistan, informeaza joi Reuters, conform…

- Aproape 2.400 de civili afgani au fost ucisi sau raniti in mai si iunie in timp ce luptele intre insurgentii talibani si fortele de securitate afgane au escaladat, un numar record pentru aceste doua luni de cand au inceput sa fie efectuate inregistrarile in 2009, au anuntat luni Natiunilor Unite,…

- Comandantul fortelor americane si NATO in Afganistan, generalul Austin Scott Miller, si-a predat atributiile luni in contextul retragerii definitive a trupelor straine din tara, unde talibanii continua sa castige teren, relateaza France Presse. In cadrul unei ceremonii la cartierul general…