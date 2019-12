Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au cerut luni guvernului irakian "sa ia masuri" pentru a pune capat atacurilor din Irak impotriva intereselor americane, pe care ele le atribuie Iranului, care devine din ce in ce mai influent in tara in special prin factiuni armate, relateaza France Presse.Ministrul american…

- Teheranul a acuzat Washingtonul de amestec in afacerile interne ale Iranului dupa ce Statele Unite si-au exprimat sustinerea fata de 'poporul iranian' in contextul violentelor manifestatii impotriva cresterii pretului la benzina din ultimele zile, informeaza France Presse. 'Asa…

- Statele Unite vor sa-si consolideze cooperarea militara cu China si ar dori mai ales sa poata repatria ramasitele soldatilor americani ucisi in China in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a afirmat vineri responsabilul pentru zona Asia-Pacific din cadrul Pentagonului, Randall Schriver, citat…

- Ministrul american al apararii, Mark Esper, a asigurat marti ca Washingtonul intentioneaza sa-i readuca in Statele Unite pe militarii americani care se retrag din Siria si nu urmareste sa prelungeasca sederea acestora in Irak pe termen nedefinit, scrie agerpres.ro.

- Ministrul american al apararii, Mark Esper, a asigurat marti ca Washingtonul intentioneaza sa-i readuca in Statele Unite pe militarii americani care se retrag din Siria si nu urmareste sa prelungeasca sederea acestora in Irak pe termen nedefinit, transmite Reuters. "Scopul nu este (ca soldatii americani)…

- Secretarul american al apararii, Mark Esper, a anuntat duminica retragerea a circa 1000 de militari americani din nordul Siriei, transmite AFP, conform agerpres.ro. Seful Pentagonului a declarat televiziunii CBS, preluata de France Presse, ca trupele SUA vor fi retrase din ordinul presedintelui Donald…

- Iranul poate discuta alte chestiuni cu Statele Unite daca acordul nuclear din 2015 cu cele șase puteri mondiale este implementat în totalitate, dar capacitațile de rachete ale Teheranului nu sunt negociabile, a declarat joi președintele iranian, Hassan Rouhani, potrivit Mediafax care citeaza Reuters.…

- Ministrul de externe al Iranului a denuntat, sambata, sanctiunile reinnoite ale SUA impotriva Bancii Centrale a tarii sale ca o incercare de a restrictiona accesul cetatenilor iranieni la alimente si medicamente si a spus ca masura a fost un semn al disperarii Statelor Unite, transmite Reuters din…