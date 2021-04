Atacuri ale islamiştilor în Somalia Cel putin zece persoane au fost ucise si multe altele ranite sambata in capitala Somaliei, Mogadishu, dupa ce un atacator sinucigas si-a detonat dispozitivul exploziv in mijlocul unor tarabe improvizate, la cateva ore dupa ce militanti islamisti din gruparea al-Shabaab au atacat doua baze ale armatei somaleze, transmite Reuters. ''Un atacator sinucigas s-au autodetonat sub copaci unde femei nevoiase vindeam ceai, lapte si (planta narcotica) khat'', a declarat un purtator de cuvant guvernamental. Anterior, gruparea al-Shabaab a revendicat atacuri asupra a doua baze militare situate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

