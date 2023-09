Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav, ieri seara, intre localitațile Șepreuș și Ineu, din judetul Arad. Un sofer in varsta de 19 ani a intrat in coliziune cu un cap de pod. In urma impactului un pasager mai tanar a ramas incarcerat si inca doua persoane din autoturism au fost ranite usor. In jurul orei 22:30, pompierii militari…

- Doua persoane au fost ucise si alte sapte ranite miercuri in urma unui atac rusesc asupra orasului Zaporojie, centrul administrativ al regiunii cu acelasi nume in sudul Ucrainei, a comunicat Ministerul de Interne ucrainean, revizuind in scadere bilantul anterior dupa resuscitarea unei persoane, potrivit…

- UPDATE ORA 7:00 - Forțele ruse au bombardat regiunea Sumi de 165 de ori.In cursul nopții, forțele ruse au lansat 165 de bombardamente asupra a noua localitați din regiunea Sumi.UPDATE ORA 6:00 - Un alt atac asupra Hersonului a vizat un centru medical.Dupa o dimineața de bombardamente intense, Hersonul…

- Razboi in Ucraina, ziua 521. Rușii au atacat cu rachete orașul ucrainean Dnipro, unde cel puțin 9 oameni au fost raniți din cauza avarierii unui bloc de locuințe. Atacul rușilor a vizat și cartierul general al Serviciului de Securitate al Ucrainei din Dni

- Doi copii se numara printre cele noua persoane ranite in atacul cu rachete rusești asupra orașului Dnipro, a declarat guvernatorul local, Serhiy Lysak. Acesta vorbește despre „o noapte dificila” pentru regiune. „In primul rand, atacuri cu rachete pe Dnipro. Noaptea, inamicul și-a continuat teroarea.…

- Ocupantii rusi au lansat in noaptea trecuta un nou atac masiv combinat cu rachete de croaziera si drone kamikaze asupra oraselor ucrainene, informeaza agentia de presa Unian. Astfel, rachete rusesti au lovit doua instalatii industriale in orasul Krivii Rih (Krivoi Rog), in sudul Ucrainei, la primele…

- Un bloc de locuințe din orașul Krivoi Rog a fost lovit de o racheta ruseasca lansata in noaptea de luni spre marți asupra Ucrainei, atacul soldandu-se cu mai mulți morți și raniți, iar autoritațile cauta in continuare oameni sub daramaturi. Analiștii militari considera ca contraofensiva declanșata de…

- Rușii au lansat un atac „masiv cu rachete" asupra orașului Krivoi Rog din centrul Ucrainei, susțin autoritațile ucrainene. In urma atacului sunt mai mulți morți și raniți, mai anunța ucrainenii, potrivit Reuters.Exploziile au ucis și ranit persoane și au deteriorat infrastructura civila, au declarat…