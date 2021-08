Atacul de la Capitoliu: Polițistul care a ucis-o pe una dintre protestatarele pro-Trump a fost exonerat de acuzații Ofiterul din cadrul politiei Capitoliului din Washington care a împuscat-o mortal pe protestatara extremista pro-Trump Ashli Babbitt în timp ce el apara sediul Congresului Statelor Unite la 6 ianuarie a fost exonerat de acuzatii, scrie sâmbata DPA citata de Agerpres.



Citând o notificare a politiei, NBC News a relatat ca ofiterul neidentificat a fost complet exonerat dupa o investigatie interna, dupa ce Departamentul de Justitie a declarat în aprilie ca nu îl va acuza.



Înregistrarea video o arata pe Babbitt, purtând un steag si sapca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

