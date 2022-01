Comisia parlamentara insarcinata sa faca lumina asupra atacului din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului de la Washington a anuntat joi ca citeaza patru retele sociale sa depuna marturie in cadrul anchetei. Alphabet (compania mama a YouTube), Meta (cea a Facebook), Reddit și Twitter sunt vizate de aceste citatii. Comisia, al carei rol este de a […] The post Atacul Capitoliului. Comisia de ancheta va audia Alphabet, Meta, Reddit si Twitter first appeared on Ziarul National .