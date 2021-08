Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au promis luni un ''raspuns colectiv'' cu aliatii lor impotriva Iranului dupa atacul mortal asupra unui petrolier administrat de un miliardar israelian in Marea Arabiei, atac in urma caruia si-au pierdut viata doi membri ai echipajului navei, un roman si un britanic, relateaza AFP.…

- Ministerul de Externe al Iranului i-a convocat luni pe ambasadorul Romaniei si pe insarcinatul cu afaceri al Regatului Unit pentru a le transmite protestul Teheranului cu privire la acuzatiile formulate de Romania si de Marea Britanie la adresa Iranului in urma atacului comis joi asupra unui petrolier…

- Romania, Regatul Unit, Israelul și Statele Unite au condamnat ferm atacul deliberat asupra navei Mercier Street. Doi navigatori, un roman, care era chiar comandantul vasului și un britanic și-au pierdut viața.

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca Iranul trebuie sa suporte consecintele atacului efectuat joi asupra unui petrolier in Marea Arabiei, transmite Reuters. ''Acesta a fost evident un atac inacceptabil si scandalos impotriva navigatiei comerciale'', a spus Johnson in fata…

- Ministerul de Externe britanic l-a convocat luni pe ambasadorul Iranului in Regatul Unit in urma atacului comis joi asupra unui petrolier in Marea Arabiei si despre care Londra considera ca Teheranul este responsabil, acuzatii dezimintite de Iran, transmit agentiile AFP si EFE. ''Ambasadorul…

- Ambasadorul Republicii Islamice Iran la București a fost convocat de urgența la MAE roman. Romania condamna cu fermitate atacul cu drona, absolut inacceptabil, comis asupra vasului „Mercer Street”, care s-a soldat cu pierderea vieții comandantului navei, cetațean roman, care a cazut demn la datorie,…

