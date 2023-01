Stiri pe aceeasi tema

Un avocat care il reprezinta pe fostul politist alb, care l-a ucis pe afro-americanul George Floyd in 2020, a cerut judecatorilor de la Curtea de Apel din Minnesota sa anuleze condamnarea clientului sau, anunța Rador.

Guvernul Mexicului a anuntat ca 19 persoane au fost ucise intr-un atac armat comis intr-o inchisoare din Ciudad Juarez, informeaza Rador.

Pacea in Ucraina depinde de Statele Unite pentru ca ucrainenii vor putea lupta numai atata vreme cat americanii le vor acorda ajutor militar și financiar, a declarat prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, intr-un interviu publicat sambata de ziarul "Magyar Nemzet", scrie TASS, potrivit Rador.

La 51 de ani dupa ce dadaca ei a rapit-o cand era bebelus, in Texas, o femeie din Statele Unite s-a reunit cu familia ei, pe care a gasit-o cu ajutorul unui test ADN si fara ajutorul fortelor de ordine sau al altor interventii externe, relateaza "The Guardian".

Statele Unite au salutat miercuri acordul convenit intre Serbia si Kosovo si care pune capat unei dispute de aproape doi ani legate de placutele de inmatriculare ale masinilor etnicilor sarbi din nordul Kosovo, se arata intr-un comunicat emis de purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al

Coreea de Sud si Statele Unite au efectuat exercitii comune ale fortelor aeriene, vineri, folosind avioane de lupta F-35A, in raspuns la testarea unei rachete balistice intercontinentale de catre Coreea de Nord, a comunicat Ministerul sud-coreean al Apararii, inforemaza Rador.

Consilierul pentru securitate naționala, Jake Sullivan, a avut discuții secrete cu inalți oficiali ruși in speranța de a reduce riscul ca razboiul din Ucraina sa se extinda sau sa devina un conflict nuclear, a informat duminica Wall Street Journal, citat de Rador.

Fostul premier pakistanez, Imran Khan, este spitalizat in Lahore și se afla in stare stabila, dupa ce a fost impușcat in picior in timpul unei manifestații antiguvernamentale, informeaza BBC, citat de Rador.