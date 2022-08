Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a negat „categoric” luni orice legatura cu atacatorul care l-a injunghiat pe Salman Rushdie, autorul romanului „Versete satanice”, la o conferinta organizata vineri in nordul Statelor Unite, informeaza France Presse si Reuters.

- Presedintele SUA, Joe Biden, a condamnat sambata "atacul brutal" asupra scriitorului Salman Rushdie, care se afla in stare grava dupa ce a fost injunghiat, in cursul unei conferinte in statul New York.

- Salman Rushdie și-ar putea pierde un ochi, e conectat la un ventilator și nu poate vorbi. Scriitorul a fost atacat cu o arma alba, la o conferința literara la New York. Atacatorul e un imigrant de origine libaneza, simpatizant al revoluției islamice din Iran.

- Mai multe ziare iraniene radicale au laudat, in editiile aparute sambata, pe cel care l-a injunghiat pe autorul Salman Rushdie, al carui roman „Versetele satanice” a atras din 1989 amenintari cu moartea din Iran, relateaza Reuters.

- Autorul Salman Rushdie, vizat de amenințari cu moartea din partea Iranului dupa ce a scris ”Versetele satanice”, a fost atacat pe o scena din statul New York, relateaza Associated Press . Martorii au povestit ca au vazut un barbat alergand spre scena și lovindu-l cu pumnii sau injunghiandu-l pe Rushdie.…

