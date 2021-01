Stiri pe aceeasi tema

- O mama a fost injunghiata in centrul parcului din Alexandria. Atacatorul este chiar fostul soț al femeii, suparat ca aceasta nu vrea sa se impace cu el. Dupa atac, barbatul a rapit copilul victimei și a fugit. La scurt timp, individul a fost prins de polițiști, in timp ce incerca sa plece din oraș.Totul…

- Maia Sandu și-a numit fostul bodyguard director adjunct la SPPS. Vasile Popa a preluat astfel și interimatul funcției de șef al instituției, in condițiile in care Iaroslav Martin a fost demis prin decret prezidențial de Sandu.

- Vasile Popa a fost numit in funcția de director adjunct al Serviciului Protecție și Paza de Stat. Noul director adjunct a fost numit de catre președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. „Eu l-am numit pe Vasile Popa, care a lucrat la Guvern, atunci cind eu am fost prim-ministru. Are o experiența foarte…

- Un barbat din Cluj, cel mai probabil dintr-o criza de gelozie, a intrat prin efracție în casa fostei sale iubite, cațarându-se pâna la etaj și spargând geamul. Acolo, atacatorul l-a taiat cu un cutter pe fața și pe picioare pe noul comcubin…

- Un tanar din Oradea s-a ales cu dosar penal dupa ce au condus, cu permisul suspendat, un autoturism pe un drum național din județul Alba. Potrivit IPJ Alba, vineri, in jurul orei 23,50, polițiștii Postului de Poliție Vidra l-au depistat pe un tanar de 27 de ani, din municipiul Oradea, in timp ce conducea…

- Cele trei persoane ridicate de anchetatori in cazul femeii ucise și arse pe un camp situat in județul Giurgiu au fost reținute de procurorii giurgiuveni, in noaptea de marți spre miercuri, dupa mai multe ore de audieri, pentru acuzațiile de omor calificat și profanare de cadavre. Procurorii au explicat…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Sibiu va avea, in premiera, o conducere militara, noul director general fiind numit medicul colonel Daniel Chelcea, director medical al Spitalului Militar de Urgenta din Sibiu. Daniel Chelcea a declarat ca o sa verifice personal situatia din fiecare spital din judet…

- Polițiștii clujeni au depistat, azi-noapte, un șofer care s-a urcat la volanul unui autoturism deși se afla sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 4 noiembrie, in jurul orei 00.20, polițiștii Secției 8 Rurala au depistat un alt conducator auto, in varsta de 35 de ani, din municipiul Oradea,…