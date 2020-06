Atacatorul din Glasgow: un solicitant de azil sudanez cu probleme mentale

Stiri pe aceeasi tema

- Un atac cu cuțitul a avut loc vineri intr-un hotel din Glasgow, Scoția, care gazduiește azilanți, scrie BBC. Mai multe persoane au fost injunghiate, iar atacatorul a fost impușcat de polițiști.

- Un barbat inarmat a impuscat si ranit opt persoane in fata unui bar din San Antonio, Texas (sudul Statelor Unite), vineri noapte, fara sa faca morti, a anuntat politia, citata sambata de Reuters. Seful politiei din San Antonio William McManus a declarat intr-un briefing, dimineata devreme, ca unui…

- Un individ a atacat mai multe persoane cu un cutit, joi, intr-o scoala din Slovacia, omorand o persoana si ranind altele inainte de a fi impuscat mortal de politie, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie, anunța MEDIAFAX.Atacul a avut loc intr-o scoala elementara din oraselul Vrutky,…

- Mai multe persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce un autoturism a lovit un grup de oameni, in centrul orasului german Munchen, in ceea ce pare a fi un act deliberat, anunța MEDIAFAX.Incidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza in zona Nordfriedhof din Munchen. Un autoturism…

- Echipajele de urgența au fost solicitate sa intervina la Cerașu, joi dimineața, dupa ce mai multe persoane au fost ranite in doua accidente rutiere petrecute in același loc, aproape in același timp. Trei persoane au fost ranite dupa ce, in jurul orei 10.00, mașina in care se aflau a intrat…

- Un copac s-a prabușit pentru un autoturism aflat in mers, iar cele doua persoane din mașina au fost ranite. Incidentul s-a petrecut marți dupa-amiaza, in jurul orei 18.30, in Cartierul Slobozia din municipiul Campina.

- Incidente sangeroase in Australia. Un barbat, de 30 de ani, a fost impușcat mortal de polițiști in centrul comercial South Hedland Square din regiunea Pilbara, dupa ce a injunghiat șapte persoane.Potrivit Poliției, barbatul impușcat injunghiase un barbat la un motel, un altul care se afla intr-o mașina…

- Barbatul impușcat mortal de polițiști dupa un scandal uriaș intr-un hotel din București se numește Alexandru Gazdac, a fost angajat al unei televiziuni și este cunoscut dupa ce a intrat cu mașina in...