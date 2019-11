Stiri pe aceeasi tema

- Politia britanica ''nu cauta in mod activ'' alti suspecti in legatura cu atacul de vineri de la Londra, in care doi oameni au fost injunghiati mortal si alti trei au fost raniti, a anuntat intr-un comunicat difuzat sambata seful diviziei antiteroriste a politiei londoneze, Neil Basu, transmit Reuters…

- "Acest individ era cunoscut de autoritati, fiind condamnat in 2012 pentru infractiuni teroriste. El a fost eliberat conditionat in decembrie 2018", a declarat Neil Basu intr-un comunicat, informand ca este in curs de desfasurare o perchezitie intr-un loc din comitatul Staffordshire, in centrul Angliei.…

- Barbatul care a ucis doua persoane vineri pe Podul Londrei se numea Usman Khan, avea 28 de ani si a fost detinut dupa ce a fost condamnat pentru terorism, a anuntat seful brigazii antiteroriste din Marea Britanie, Neil Basu, informeaza BBC preluat de news.roUsman Khan a fost condamnat pentru…

- Doua persoane – un barbat si o femeie – au fost ucise de atacator, care la randul lui a fost impuscat mortal de politisti. Premierul in functie al Marii Britanii, Boris Johnson, a declarat vineri seara ca atacul din centrul Londrei este, cel mai probabil, de natura terorista. Politia metropolitana a…

- Barbatul care a ucis doua persoane vineri pe Podul Londrei se numea Usman Khan, avea 28 de ani si a fost detinut dupa ce a fost condamnat pentru terorism, a anuntat seful brigazii antiteroriste din Marea Britanie, Neil Basu, informeaza BBC.

- Stare de alerta in Marea Britanie. Podul din Londra a fost evacuat dupa ce mai multe focuri de arma s-au auzit in mulțime. Polițiștii au impușcat un suspect. Poliția a oferit primele informații despre incident.

- Presedintia Statelor Unite a condamnat, vineri seara, atacul comis in centrul orasului Londra, anuntand sustinere pentru Marea Britanie, informeaza site-ul agentiei Reuters, potrivit MEDIAFAX."Presedintele Donald Trump a fost informat despre atacul comis pe Podul Londrei si monitorizeaza situatia",…

- Azi, pe Podul Londrei din capitala Marii Britanii a avut loc un incident catalogat de autoritați drept „terorist”. Un barbat inarmat cu un cuțit a atacat mai multe persoane. Atacatorul a fost imobilizat de catre trecatori și apoi impușcat mortal de polițiști. Un reprezentant al Scotland Yard a anunțat…