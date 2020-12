Atacatorii din Craioviţa Nouă, sub control judiciar Judecatorii de la Tribunalul Dolj au hotarat sa mentina controlul judiciar fata de 13 craioveni acuzati ca au fost implicati in mai multe conflicte armate. Alti doi inculpati din acest dosar raman in arest preventiv. Cei 15 inculpati, cu varste cuprinse intre 19 si 43 de ani, au fost trimisi in judecata in iulie. In rechizitoriul intocmit, procurorii doljeni sustin ca inculpatii au fost implicati in nu mai putin de 12 conflicte stradale. Potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj, conflictul dintre doua grupuri de craioveni a izbucnit in decembrie 2019. „La finele anului 2019,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

