Atacantul Metalurgistului Cugir, Marius Lupu aproape de o echipă din Liga a II-a Atacantul Marius Lupu, golgheterul formației de sub Dragana in prima parte a stagiunii din eșalonul terț, este foarte aproape sa semneze un contract cu divizionara secunda Concordia Chiajna (locul 4 dupa 16 etape, se bate pentru play-off). Varful de atac in varsta de 22 de ani s-a și pregatit recent, timp de o saptamana sub comanda lui Claudiu Niculescu, a marcat 3 goluri intr-o partida amicala impotriva unei formații de juniori și este așteptat in 10 ianuarie la startul pregatirii formației din Ilfov, care intre timp a renunțat la atacanții Hamza, Val. Balint, alaturi de fundașul Anghelina și… Citeste articolul mai departe pe cugirinfo.ro…

Sursa articol si foto: cugirinfo.ro

