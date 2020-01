Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Galatasaray Istanbul va renunta la împrumutul atacatului Florin Andone, în urma accidentarii suferite de jucatorul român, la 9 noiembrie, informeaza presa turca, citata de News.ro.În aceste conditii, Andone, 26 de ani, va reveni la clubul englez cu care se afla sub…

- Ivan Rakitic, 31 de ani, are șanse foarte mari sa plece de la Barcelona in aceasta iarna, dupa ce a pierdut locul de titular. Mijlocașul croat vrea la Juventus. Presa din Spania anunța ca, deși are mai multe oferte pe masa, Ivan Rakitic vrea la Juventus. Croatul prefera echipa lui Maurizio Sarri in…

- Accidentat în meciul dintre Gaziantep și Galatasaray, Florin Andone a aflat, luni, diagnosticul medicilor, în urma examenului RMN. Atacantul român a suferit o ruptura a ligamentului colateral intern de la genunchiul drept și nu va mai juca în acest an, perioada de recuperare…

- Younes Belhanda, mijlocașul ofensiv al echipei Galatasaray, a intrat intr-un conflict cu fanii campioanei Turciei, marți seara, in timpul meciului cu Real Madrid, scor 0-1, din grupele Ligii Campionilor. Presa turca a comparat incidentul cu altele asemanatoare in care a fost implicat Gheorghe Hagi,…