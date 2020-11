Cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat ca impuscaturile de luni seara din Viena sunt un "atac terorist respingator" si a adaugat ca armata va proteja obiectivele din capitala pentru ca politia sa se poata concentra asupra operatiunilor antiteroriste, informeaza Reuters. 'In prezent traim momente dificile in republica noastra. As dori sa multumesc tuturor fortelor de urgenta care isi risca viata pentru siguranta noastra, mai ales astazi. Politia noastra va lua masuri decisive impotriva autorilor acestui atac terorist respingator", a scris Kurz pe Twitter. Mai multi barbati inarmati au…