Atac Siria. Guvern: Romania, solidara cu actiunea ferma de raspuns a SUA, Marea Britanie si Franta

- Romania sustine si este solidara cu actiunea ferma de raspuns a SUA, Marea Britanie si Franta in Siria, ca urmare a atacului chimic din 7 aprilie, a anuntat Guvernul, printr-un comunicat transmis AGERPRES. "Guvernul Romaniei reitereaza condamnarea atacului chimic din 7 aprilie 2018, soldat…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, Xu Feihong. Conform comunicatului de presa, ialogul celor doi oficiali a fost unul constructiv și calduros, ambii salutand dinamica relațiilor bilaterale desfașurate…

- Ioana Bran, care a fost propusa ca ministru al Tineretului si Sportului, a scris pe reteaua de socializare Facebook, dupa finala pierduta de Simona Halep la Australian Open, ca a vazut un “popor unit in jurul unui simbol national”. “Am vazut astazi un popor unit in jurul unui simbol national. Acest…

- In urma cu doar cateva minute, la Palatul Victoria a inceput ceea ce premierul interimar Mihai Fifor a anuntat a fi “ultima sedinta de Guvern in aceasta formula”. Totodata, pana sa se treaca la aspectele prevazute pe ordinea de zi, social-democratul Fifor a ales sa puncteze faptul ca in perioada de…

- S-a remarcat faptul ca, de la prima sedinta de Guvern condusa de premierul interimar Mihai Fifor, care a inceput la ora 13 la Palatul Victoria, au lipsit cativa ministri, toti din randul formatiunii social-democrate. Si anume ministrul Transporturilor, Felix Stroe, cel al Fondurilor Europene, Marius…

- Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, nu mai merge marti, la Palatul Victoria, asa cum era stabilit initial în programul înaltului oficial nipon, la Guvern urmând sa fie prezenta o delegatie oficiala si economica japoneza. Potrivit unei comunicari a Executivului de la Bucuresti, delegatia…

- Membrii care fac parte din aceasta organizație au spus ca nu mai accepta un guvern propus de PSD-ALDE. "Prea multe experimente facute pe romani", a transmis Corupția Ucide. Mai mult decat atat, organizația amintește ca sambata, 20 ianuarie, oamenii ar trebui sa iasa masiv in strada, la "Revoluția"…

- Mihai Tudose si-a dat demisia din functia de premier dupa ce i s-a retras sprijinul politic de catre CEXN. Tudose a avut prima reactie imediat dupa a luat decizia. "E nevoie de un alt Guvern. Mereu e loc de mai bine. Eu nu rup partidul. CEX m-a numit, CEX a spus ca e loc de mai bine. Imi reprosez…