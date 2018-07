Atac sinucigas in Afganistan. Morti si raniti. Cine revendica atentatul. Ce spune politia afgana. Cum a procedat atentatorul

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sapte persoane au fost ucise duminica la Kabul intr-un atac sinucigas comis la ora incheierii programului in apropierea ministerului Dezvoltarii Rurale, unde se aflau prezenti consilieri straini, transmite AFP, care precizeaza ca atentatul a fost revendicat de gruparea Stat Islamic (SI).…

- Un atac sinucigaș care a avut loc luni dimineața in Afganistan s-a soldat cu morți și raniți. Mai mulți jurnaliști au murit intr-un atac sinucigaș in Kabul, cand un barbat deghizat in cameraman a detonat o bomba, a anunțat CNN. Cel puțin 29 de persoane au murit in doua exploziile de luni dimineața din…

- O explozie soldata cu cel putin 31 de morti a avut loc, duminica, in Kabul, la un centru pentru inregistrarea participantilor la vot, scrie Reuters confrom News.ro . Explozia, aparent un atac sinucigas cu bomba, vine dupa cateva saptamani de liniste in capitala afgana si nu a fost inca revendicata.…

- Un atentat sinucigas a avut loc duminica la Kabul la un centru de înregistrare pentru alegerile legislative care vor avea loc în luna octombrie în Afganistan, provocând cel puțin 31 morți si 57 raniti, potrivit unor surse oficiale afgane, relateaza Reuters si AFP. …

- UPDATE ora 12:30 – Organizatia jihadista Statul Islamic (SI) a revendicat atentatul sinucigas comis duminica la Kabul impotriva unui centru de inregistrare pentru alegerile legislative care vor avea loc in luna octombrie in Afganistan, atentat soldat, potrivit ultimului bilant, cu cel putin 31 de morti…

- Explozia, aparent un atac sinucigas cu bomba, vine dupa cateva saptamani de liniste in capitala afgana si nu a fost inca revendicata. Seful politiei din Kabul, Abdul Rahman Rahimi, a declarat ca explozia pare sa fi fost cauzata de un atacator sinucigas. Un oficial al ministerului Sanatatii…

- Un atentat sinucigas a avut loc duminica la Kabul la un centru de inregistrare pentru alegerile legislative care vor avea loc in luna octombrie in Afganistan, provocand cel putin patru morti si 15 raniti, potrivit unor surse oficiale afgane, relateaza Reuters si AFP. Seful politiei din…

