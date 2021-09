Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 8 oameni au murit intr-un atac sinucigas asupra unui convoi guvernamental, in capitala Somaliei, langa palatul prezidential. Atacul a fost revendicat de o grupare terorista.„Al Shabaab este in spatele atacului. Printre morti se afla un soldat, o mama si doi copii, Gruparea masacreaza civilii”,…

- Mai multe persoane au fost ucise si alte zeci ranite joi de o grenada aruncata asupra unei procesiuni musulmane siite in orasul Bahawalnagar din Pakistan, relateaza agentiile DPA si EFE. In functie de sursa, au murit cel putin 3-5 persoane si sunt intre 30 si 50 de raniti. Atacul a fost comis in timp…

- Un dispozitiv exploziv amplasat sub un autocar ce transporta jucatori de fotbal in orasul-port somalez Kismayo a ucis vineri cel putin cinci dintre acestia, a anuntat politia, potrivit Reuters. ''Avem confirmati cinci morti si peste 12 raniti si cativa jucatori inca sunt disparuti'', a declarat…

- Un atacator sinucigas a ucis, luni, cel putin 35 de persoane si a ranit mai mult de 60 intr-o piata aglomerata din cartierul Sadr City din Bagdad, in ajunul festivalului Eid-Adha. Organizatia terorista Stat Islamic a revendicat atacul, a transmis agentia de presa a gruparii, Nasheer, pe Telegram.

- Bilantul victimelor inundatiilor din Belgia a ajuns la 31, iar 127 de persoane sunt date disparute, conform datelor anuntate luni. Din cele 31 de persoane decedate, 19 sunt neidentificate, scrie News.ro. Citește și: Inundațiile catastrofale din Belgia afecteaza festivitațile dedicate…

- Mai multe persoane au murit si altele sunt date disparute in Germania in urma unei grave alunecari de teren, produsa dupa intemperii violente care au maturat vineri dimineata case dintr-o localitate situata nu departe de Koln, au anuntat autoritatile locale, potrivit AFP. In Erftstadt-Blessem, „casele…