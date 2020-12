Atac mortal cu mașină, într-o zonă pietonală din Trier/Germania ”Mai multe persoane” au fost ucise , iar alte 15 au fost ranite, marti, de o masina, intr-o zona pietonala din orasul german Trier (vest), a anuntat politia, dupa ce a anuntat mai intai cel putin doi morti, intr-un context de temeri de atentate, relateaza AFP. Cel puțin doua persoane au fost ucise și peste […] The post Atac mortal cu mașina, intr-o zona pietonala din Trier/Germania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

