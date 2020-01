Stiri pe aceeasi tema

- Un membru al personalului militar si doi contractori civili care lucrau pentru Departamentul Apararii au fost ucisi duminica la o baza militara americana din Kenya intr-un atac lansat de gruparea militanta islamista al-Shabaab, a anuntat US Africa Command.

- Cel putin opt civili, intre care cinci copii, au fost ucisi marti in raiduri ale aviatiei ruse intr-un sat din nord-vestul Siriei in care se afla persoane stramutate, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP.

- Cel putin sapte civili, inclusiv cinci angajati straini, au fost ucisi intr-un raid aerian efectuat luni la periferia orasului libian Tripoli, anunta surse medicale citate de cotidianul Le Figaro relateaza mediafax.Conform surselor citate, doi libieni si cinci angajati din Bangladesh, Egipt…

- In orele care au urmat uciderii brutale a trei mame si sase copii, pe un drum din nordul Mexicului, membrii familiei pot fi auziti incercand sa inteleaga ceea ce s-a intamplat, in mai multe mesaje audio cutremuratoare, scrie CNN.

- Șase civili au fost uciși și alți 20 au fost raniți miercuri in urma unui raid aerian al Aviației ruse in regiunea Alep din nord-vestul Siriei, a anunțat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, citat de Le Figaro, anunța MEDIAFAX.Citește și: EXCLUSIV Avem toate contractele cu fonduri…

- Peste 450 de civili au fost victime ale unor atacuri, dintre care 85 au murit, in campania electorala si in primul tur al alegerilor prezidentiale din Afganistan, in principal din cauza talibanilor, a anuntat ONU marti, potrivit AFP.

- Kurzii din Siria, abandonati de Statele Unite, au anuntat ca au incheiat un acord cu Damascul in vederea desfasurarii armatei siriene in nordul tarii, impotriva avansarii trupelor turce si aliatilor acestora, relateaza AFP.