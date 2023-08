Atac la multinaționalele din asigurări: ”Și-au mărit profitul de 12 ori în doar 2 ani” Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania atrage atenția Guvernului ca multinaționalele din asigurari și-au majorat profitul de 12 ori in doar doi ani, in condițiile in care doar 35% din incasari au fost cheltuiți pentru despagubiri. Organizația arata ca, pe langa profiturile uriașe, multinaționalele din acest sector beneficiaza și de facilitați fiscale. In 2022 […] The post Atac la multinaționalele din asigurari: ”Și-au marit profitul de 12 ori in doar 2 ani” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

