- Senatorul PSD Robert Cazanciuc anunta ca prima condamnare cu inchisoare in baza Legii Anastasia a fost pronuntata de Judecatoria Alba Iulia, un tanar de 19 ani care a condus baut si a ucis trei persoane primind cinci ani de inchisoare cu executare, in prima instanta.

- Senatorul social-democrat Robert Cazanciuc si-a exprimat speranta, sambata, la lansarea volumului sau "Constitutia pentru copii si tineri... de toate varstele", ca acesta va crea o legatura intre cei mici si adulti. "As vrea sa devina un liant intre copii si adulti pe tema rolului nostru in Cetate",…

- La data de 17 aprilie a.c., politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Cogealac au identificat un barbat, de 57 de ani, pe numele caruia Judecatoria Constanta a emis mandat de executare a pedepsei de trei ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de vatamare corporala din culpa, conducerea…

- Un clip video de 30 de secunde, in care se reamintește ca șoferii care se urca la volan drogați sau bauți și omoara oameni vor ajunge direct la inchisoare, va rula in perioada urmatoare pe televiziuni și radiouri ca mesaj de interes publicitar, a anunțat Guvernul, vineri seara, 5 aprilie.„Opreste-l…

