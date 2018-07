Atac împotriva unei clădiri a Departamentului pentru educaţie în estul Afganistanului Un atac era in curs miercuri dimineata impotriva unei cladiri a Departamentului pentru educatie din orasul Jalalabad, in estul Afganistanului, a anuntat un responsabil din provincie, care a facut referire la "doua explozii", informeaza AFP. "Exista informatii cu privire la doua explozii puternice la fata locului", a declarat purtatorul de cuvant al guvernatorului, Attaullah Khogyani. Acest atac, a carui amploare este inca necunoscuta, a intervenit chiar in ziua in care cei circa 16.000 de studenti ai Universitatii din Jalalabad sustin, de dimineata, examene, potrivit unui comunicat al guvernatorului.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

