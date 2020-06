Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ii compara pe cei din PNL cu cei din ”Clanul Sicienilor” și arata ca parjolesc totul in cale, de aceea trebuie dați jos ”de la butoane”. ”Clanul Sicilienilor! Iata un exemplu de felul in care cei din Guvernul Orban parjolesc totul inainte de a fi dați jos de la butoane. In data de 8 mai, Poliția Romana trimite unor operatori economici invitație de participare la selecția de oferte pentru pistoale, muniție și alte echipamente de protecție și intervenție in valoare de peste 40 milioane de lei! Aș fi zis și eu ca și dvs: e bine, dom’le, sa se mai doteze…