- Kievul a criticat sambata declaratia liderilor G20 asupra razboiului din Ucraina, in care acestia au denuntat utilizarea fortei, insa fara a mentiona Rusia, informeaza agentiile de presa internationale.

- Citind acest articol, vei invața cum sa manipulezi corespunzator lentilele de contact lunare, cum sa le cureți și sa le depozitezi in mod adecvat și cum sa le ingrijești pentru a le prelungi durata de viața. In plus, vei invața sa eviți cele mai comune greșeli in utilizarea și ingrijirea acestor accesorii…

- In fiecare an, foarte multa lume se indreapta catre litoral sau diverse facilitați cu piscina, unde se destind la soare, intinși pe șezlonguri. Cu toate acestea, este crucial sa cunoaștem forma corecta a pluralului pentru termenul “șezlong”, astfel incat sa evitam utilizarea incorecta cand facem referire…

- O femeie din Caracal a fost sanctionata cu suma de 4.000 de lei dupa ce a apelat numarul 112 si a sesizat ca o alta persoana o ameninta ca ii va lua copiii si autoturismul, informatii ce s-au dovedit a fi false, a informat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt, transmite AGERPRES . Potrivit…

- Utilizarea recunoașterii faciale de catre poliție este din nou pusa sub semnul intrebarii in Statele Unite, in urma plingerii unei femei de culoare care a fost arestata in februarie și eliberata dupa zece ore pentru o infracțiune pe care nu a comis-o, potrivit AFP. Porcha Woodruff, rezidenta a statului…

- Utilizarea vaccinului antimalaric R21/Matrix-M a fost autorizat pentru copiii cu varste cuprinse intre cinci si 36 de luni din Burkina Faso, un stat in care malaria reprezinta prima cauza de mortalitate infantila si care a devenit astfel cea de-a treia tara africana ce a aprobat lansarea pe piata a…

- Bolt anunța introducerea funcției de phone-masking, care ascunde numerele de telefon ale utilizatorilor și livratorilor Bolt Food, atunci cand aceștia intra in contact prin intermediul aplicației.

- O analiza facuta de Banca Naționala a Romaniei, cuprinsa intr-un raport care se refera la indicatorii privind cardurile, a numarului de terminale, celebrele bancomate, pentru anul 2022, arata o scadere a numarului de astfel de dispozitive care elibereaza bani cash. La nivel național, numarul de carduri bancare,…