Atac cu rachete asupra Consulatului SUA din Erbil, nordul Irakului. Nu sunt victime Mai multe rachete au fost trase, in noaptea de sambata spre duminica, asupra Consulatului SUA din Erbil, capitala regiunii Kurdistan, in nordul Irakului, anunta News.ro, care citeaza Deutsche Welle. Atacul ar fi venit din Iran. Oficiali de securitate din Irak spun ca au fost trase cel putin sase rachete balistice catre Consulatul SUA din Erbil, iar o parte dintre proiectile au lovit cladirea. Aceștia mai afirma ca rachetele au fost trase din Iran. Canalul de știri Nexta a publicat pe Twitter o filmare cu atacul, surprins de camere de supraveghere din vecinatatea consulatului: ❗️ Another video… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

