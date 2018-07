Joi au fost executati ultimii sase membri ai sectei Aum condamnati la moarte pentru atacul cu gaz neurotoxic sarin de la metroul din Tokyo, din 1995, informeaza Kyodo. Fondatorul sectei, Chizuo Matsumoto, cunoscut sub numele de Shoko Asahara, si alti sase condamnati din lotul de 13 au fost spanzurati in 6 iulie.

In 20 martie 1995, secta Aum a atacat cu sarin metroul din capitala Japoniei. In urma atentatului si-au pierdut viata 13 oameni si au fost afectati peste 6.200. Un prim atentat al sectei, cu acelasi agent neurotoxic - dezvoltat prima oara de nazisti - a avut loc in zona rezidentiala…