Stiri pe aceeasi tema

- 17 oameni au murit in China, dupa ce barcile in care se aflau s-au rasturnat. Tragedia a avut loc pe fluviul Taohua, din sudul tarii, in timpul antrenamentelor pentru un concurs. Un vas s-a rasturnat din motive necunoscute, iar cealalalt a intrat in plin si s-a scufundat.

- Un tanar in varsta de 17 ani din Rusia, elev la o clasa speciala, a ranit cu cuțitul o colega și un profesori, apoi a incendiat o incepere a unei școli din orașul Sterlitamk, Republica Bașchiria, spun autoritațile. O alta eleva a sarit de frica de la etajul al doilea al cladirii. Doua victime și agresorul,…

- Politia a confirmat ca sunt trei morti si peste 30 de raniti, inclusiv suspectul. Autoritațile nu exclud un act criminal. Atacul a aut loc intr-o zona cu multe restaurante și terase din centrul istoric al orașului Munster.

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat din Parkland, Florida, a primit 200 de scrisori de dragoste in inchisoare, a declarat avocatul Howard Finkelstein, care aparține de Broward County. Pe langa scrisorile de dragoste, la penitenciarul unde este incarcerat tanarul de 19 ani au ajuns și numeroase scrisori…

- Un protest spontan cu sute de participanți are loc marți la Kemerovo, in Rusia, dupa ce 64 de oameni, printre care și copii, au murit in incendiul care a devastat un centru comercial din acest oraș, potrivit datelor oficiale anunțate de autoritați. Zeci de oameni sunt in continuare dați disparuți dupa…

- Doi oameni au murit dupa ce un avion militar s-a prabusit in vestul Turciei, a anuntat, vineri, Armata turca, informeaza Le Figaro. Potrivit unui comunicat emis de Armata turca, un avion militar de antrenament de tipul SF-260D s-a prabusit, vineri, la scurt timp dupa ce a decolat de la baza…

- Cel putin 36 de oameni au murit dupa un autobuz a iesit de pe sosea si a cazut intr-un rau in India. Potrivit anchetatorilor, la bordul autobuzului se aflau peste 50 de persoane. Autoritatile locale au precizat ca autobuzul a cazut de pe un pod aflat la 30 de metri deasupra raului Bhairav,…