ATAC cu ACID asupra unei activiste anticorupţie Manifestanti - reprezentanti ai unor ONG-uri, jurnalisti si un deputat - adunati in fata sediului Ministerului de Interne au agitat pancarte cu mesaje ca ”Impunitatea ucide” sau ”Pedepsirea raului”.



Marti, la Herson (sud), activista si consiliera primariei Katerina Handziuk, care denunta coruptia din cadrul filialei regionale a Ministerului de Interne, a fost atacata de catre un necunoscut, care a aruncat asupra ei aproape un litru de acid sulfuric. Ea a fost spitalizata cu arsuri pe trunchi, la un brat si la un ochi, a anuntat politia regionala citata de presa.



Tanara se… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Atac cu acid. Cateva zeci de persoane au denuntat miercuri la Kiev lipsa de actiune a fortelor de ordine dupa atacul cu acid impotriva unei activiste anticoruptie, ultimul episod dintr-o serie de incidente care au vizat militanti, relateaza AFP. Protestatarii (reprezentanti ai ONG-urilor,…

- Zeci de ucrainieni protesteaza in fata Ministerului de Interne din Kiev dupa ce o activista anticoruptie a fost ranita grav in urma unui atac cu acid care a avut loc in orasul Herson din Ucraina, informeaza postul tv France 24.

- Ministrul de Interne al Ucrainei și Președintele Airbus Helicopters au semnat contractul pentru cumpararea a 55 de elicoptere de intervenție și transport pentru misiuni de salvare. Aparatele sunt ...

- Autoritatile ucrainene au acuzat miercuri Moscova de asasinarea jurnalistului si sciitorului rus – un virulent critic al Kremlinului – Arkadi Babcenko, ucis prin impuscare la Kiev, unde s-a exilat, relateaza AFP. Un fost militar rus angajat in razboaiele din Cecenia, devenit un reporter de razboi experimentat…

- Anunț de ultima ora facut de Ucraina dupa asasinarea jurnalistului Arkady Babchenko. Prim-ministrul Ucrainei, Volodymyr Groysman, a acuzat Rusia de faptul ca se afla in spatele uciderii la Kiev a jurnalistului Arkady Babchenko (41 de ani), scrie presa internaționala in

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a respins acuzatia Ucrainei potrivit careia Moscova se afla in spatele uciderii jurnalistului rus Arkadi Babcenko la Kiev, apreciind ca acuzatia face parte dintr-o campanie dusa impotriva Rusiei, relateaza TASS, citata de miercuri Reuters. Babcenko, un critic…

- "Acuzarea a cerut 14 ani de inchisoare. Nu este pedeapsa maxima pe care o putea cere, care era de 20 de ani", a declarat Mark Feighin, avocatul lui Suscenko, prezentat drept jurnalist de Kiev, dar acuzat de Moscova ca este colonel al serviciilor de informatii ucrainene."Cred ca ei au tinut…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o dezvaluire care reiese din documente interne ale Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni referitoare la o situație ingrijoratoare pentru țara noastra.Romania Libera: Fenomenul migraționist poate avea efecte destabilizatoare…