- Nascut la Rediu, in județul Botoșani, Nelu Balan a fost o vreme ospatar in Iași și pe timpul comuniștilor a fugit din Romania in Israel. De acolo a plecat in Elveția, dupa care a emigrat in Statele Unite ale Americii, devenind o celebritate in industria ospitalitații din New York.

- Vicepremierul Guvernului Crimeii, reprezentantul permanent al republicii pe langa președintele Rusiei, Gheorghi Muradov, a declarat, intr-un interviu acordat Agentiei RIA Novosti, ca Statele Unite ale Americii, in persoana consilierului președintelui american, Jake Sullivan, prin cuvinte de aprobare…

- Dupa ce un diplomat american a avertizat ca NATO trebuie sa ramana in alerta in privința intențiilor lui Vladimir Putin legate de armamentul nuclear tactic, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov a pretins ca „Statele Unite pot pacali in orice moment”. Lavrov a declarat ca Rusia are o anume experiența…

- Secretarul de Stat american, Antonie Blinken, a fost precaut cu privire la anunțurile guvernului ucrainean de a elibera toate teritoriile ocupate de Rusia, inclusiv Crimeea, relateaza postul german de televiziune ZDF."Aceste decizii trebuie luate de Ucraina. Ucraina este o democrație. Președintele…

- Coreea de Nord a acuzat joi SUA și Coreea de Sud de escaladarea tensiunii pana in pragul razboiului nuclear prin exercițiile militare comune la care participa mijloace strategice americane, promițand sa raspunda cu „acțiuni ofensive”, potrivit agenției de stat KCNA, citata de Reuters.Coreea de Nord…

- Agentia de rating Fitch a reconfirmat ratingul suveran al Romaniei si a revizuit perspectiva de tara de la negativa la stabila. Ministerul Finantelor precizeaza ca decizia este determinata de stabilizarea datoriei publice si implementarea unor politici menite sa asigure o consolidare fiscala graduala,…

- Paul Rusesabagina, erou in filmul „Hotel Rwanda” si care a fost condamnat in 2021 la 25 de ani de detentie pentru terorism, va fi eliberat sambata dupa comutarea pedepsei, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului Rwandei, Yolande Makolo, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. Paul Rusesabagina…