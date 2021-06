Atac asupra unui spital în Afganistan Un grup de persoane, presupuși combatanți talibani, au atacat un spital pentru a distruge vaccinurile impotriva COVID-19. Aceștia au lansat o racheta asupra unui spital din Afganistan, care a provocat un incendiu major ce a distrus dozele de vaccine anti-COVID-19. In nordul Afganistanului, talibanii au capturat orasul Shir Khan Bandar, un „port uscat” situat la frontiera cu Tadjikistanul, ceea Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

