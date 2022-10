Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite in urma unui atac armat produs intr-un liceu din orasul american St. Louis, in statul Missouri, iar autorul atacului a murit in schimburile de focuri cu politia, informeaza postul de televiziune NBC News, potrivit Mediafax. Fii…

- Cel puțin 11 persoane au fost ucise și alte 15 au fost ranite, sambata, la un poligon rusesc din regiunea Belgorod, cand doi soldați au deschis focul asupra unui grup de mobilizați care se pregateau sa lupte in Ucraina, a anunțat agenția de presa pro-Kremlin RIA. Incidentul mortal este doar cel mai…

- Sfarsit dramatic pentru un roman din Anglia. Marius C, in varsta de 35 de ani, care lucra in constructii a fost impuscat mortal de politisti, care au tras un singur foc inspre el. The post Roman impuscat mortal de polițisti in Anglia. Marius urma sa se intoarca in tara peste o luna: “Am crezut ca este…

- Un schimb de focuri de arma a avut loc la biroul de inrolare militara din orașul Ust-Ilimsk, din regiunea Irkuțk, Siberia. Atacatorul a fost reținut, a declarat primarul districtului Ust-Ilimsk, citat de agenția rusa de presa TASS.

- Un schimb de focuri de arma a avut loc la biroul de inrolare militara din Ust-Ilimsk, atacatorul a fost reținut, a declarat primarul districtului Ust-Ilimsk, transmite agenția rusa de presa TASS. Pe rețelele de socializare au aparut imagini cu un schimbul de focuri și se pare ca cel vizat a fost șeful…

- Un incident armat a avut loc in aceasta dupa-amiaza intr-un centru comercial din orasul Malmo, situat in sudul Suediei, anunta serviciile de securitate suedeze, precizand ca autorul atacului a fost retinut.

