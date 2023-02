Atac armat la un centru comercial din Texas. O persoană a fost ucisă și alte trei, rănite Atacul a avut loc miercuri, 15 februarie, la Cielo Vista Mall din El Paso, oraș din statul american Texas, relateaza CNN și agenția Reuters , citata de Agerpres . Doi barbați au fost arestați și nu mai exista nicio amenințare pentru public, a anunțat șeful interimar al poliției din El Paso, Peter Pacillas, intr-o conferința de presa. Mai mulți oameni au sunat la numarul de urgența 911 anunțand ca o persoana a deschis focul in zona, a precizat poliția. Totul s-a intamplat in jurul orei locale 17.00. Un ofițer aflat in afara serviciului, care lucra la securitatea unuia dintre magazinele din centrul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul an prezinta o oportunitate de schimbare și de a scapa de obiceiurile proaste. Cand vine vorba de spalatorie, exista unele obiceiuri care trebuie sa ramana in 2022, potrivit experților. Iata cateva greșeli pe care le faci in mod constant, atunci cand pui hainele la mașina de spalat. Motivul pentru…

- In urma controlului pe care l-au facut la mina Jilț, unde un camion cu muncitori s-a rasturnat, provocand moartea a trei oameni și ranirea altor 13, inspectorii de la ITM au descoperit mai multe nereguli. In ultimii șapte ani, societatea a fost controlata de aproape 160 de ori, iar ITM știa ca muncitorii…

- Terapia cu ultrasunete ar putea intarzia sau chiar inversa procesul de imbatranire, arata un nou studiu, scrie alephnews.ro . Oamenii de știința din Texas incearca sa dea inapoi in timp celulele umane prin aplicarea de unde de frecvența joasa. Procesul repornește diviziunea celulara, trezindu-le dintr-o…

- Fiica cea mare a regelui Thailandei, printesa Bajrakitiyabha, ramane inconstienta la mai bine de 3 saptamani dupa ce a suferit un colaps din cauza unor probleme cardiace, a anunțat un comunicat al palatului regal. „Prințesa Bha”, cum este cunoscuta, este potentiala mostenitoare a tronului.

- Starea de sanatate a lui Vladimir Putin se afla din nou in atenția presei internaționale dupa ce liderul de la Kremlin și-a anulat pentru prima data in ultimii zece ani tradiționala conferința maraton cu presa de la final de an.

- "Toate sunt scumpe, de la o zi la alta, toate...", marturisește un roman lovit de criza economica actuala. Este realitatea crunta a zilelor noastre, iar in aceste condiții, mulți romani nu indraznesc sa se gandeasca la sarbatorile de iarna. Din cauza prețurilor prea mari la alimente și a facturilor…

- Un puternic cutremur cu magnitudinea 7 a lovit marti Insulele Solomon din Oceanul Pacific, urmat de o replica, cu magnitudinea 6. Deocamdata, autoritațile nu au raportat victime, dar seismul a produs mai multe pagube și au declanșat intreruperi de curent in capitala Honiara, informeaza Reuters. Primul…