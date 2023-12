Atac armat la Praga. Zeci de morți și răniți. Atacatorul a fost lichidat Cel puțin 11 morți și 24 de raniți sunt victimele atacului armat de la Praga, la Universitatea din centrul orașului. Forțele de ordine au anunțat ca atacatorul, un fost student cu probleme psihice, a fost lichidat in timp ce se afla pe acoperișul universitații. Atacul a avut loc la Facultatea de Arte a Universitatii Caroline […] The post Atac armat la Praga. Zeci de morți și raniți. Atacatorul a fost lichidat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

